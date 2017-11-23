Бобровский вышел на первое место по количеству «сухарей» в сезоне

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский сыграл на ноль в матче с «Калгари Флэймз», который завершился со счётом 1:0 ОТ.

По количеству «сухарей» в сезоне он вышел на первое место и делит его с голкипером «Торонто Мэйпл Лифс» Фредериком Андерсоном и вратарём «Миннесоты Уайлд» Деваном Дубником.



Всего в текущем сезоне Бобровский одержал 13 побед в 18 играх, по этому показателю он занимает третье место. Процент отражённых бросков составляет 93,6, коэффициент надёжности – 1,91. «Коламбус» занимает первое место в дивизионе «Метрополитан» и второе – в Восточной конференции, набрав 29 очков в 22 играх.