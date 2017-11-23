Наместников набрал свое 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) отметился голевой передачей. Российский форвард поучаствовал в победном голе своей команды.

«Тампа» вырвала победу в матче с «Чикаго» в овертайме

Это 100-е (42+58) очко российского игрока в 222 играх в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В 21 матче текущего сезона на счету Наместникова 9 заброшенных шайб и 12 голевых передач.

Видео победного гола Тампы доступно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.