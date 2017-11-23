Фридман: Зарипов не вызвал интереса в НХЛ. «Сент-Луис» давал пробный контракт

Известный североамериканский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал недавние переговоры нападающего Даниса Зарипова с клубами НХЛ.
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«Ни одна команда НХЛ не выразила явного желания подписать Зарипова. Самым последним был «Сент-Луис Блюз», который прощупывал почву, но предлагал лишь пробный договор, а не полноценный контракт. Но для Даниса были хорошие новости на этой неделе: его представители добились снижения срока дисквалификации, а ИИХФ постановила, что игрок не имел желания намеренно употреблять допинг. Странная история. Предполагаю, что Зарипов быстро подпишет соглашение в КХЛ», — отметил Фридман.
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36-летний нападающий — о месяцах борьбы за правду, предложениях из НХЛ и возвращении в большой хоккей.