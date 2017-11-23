КХЛ отменила штраф Депре, Макмиллан дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды двух матчей регулярного чемпионата КХЛ.



«Слован» — «Витязь». Время – 57.18. На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на защитника «Слована» Симона Депре наказание по Правилу 530 б (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – п.1.4. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

В матче «Динамо» (Рига) – «Трактор» нападающий рижан Брэндон Макмиллан получил 10-й минутный дисциплинарный штраф, который стал для него третьим в сезоне. В соответствии с п. 4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ на хоккеиста накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.