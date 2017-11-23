Стэмкос: Кучеров не попал в протокол, но сделал игру с «Чикаго»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ). Хоккеист отметил своих партнёров по тройке — россиян Никиту Кучерова и Владислава Наместникова.
«Никита Кучеров прекрасно сыграл у борта, собрал там двух игроков соперника. Я знаю, что он не попал в протокол, но он сделал эту игру. Владислав Наместников нашёл меня, и я знал, что Пойнт на позиции», — цитирует Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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Барри Тротц цитировал Маркеса, а Наместников победой отпраздновал день рождения.