Форвард «Магнитки» Коварж дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Металлурга» Ян Коварж пропустит ближайший матч своей команды. В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» (5:2), который состоялся 22 ноября 2017 года, нападающий гостей Ян Коварж получил 10-минутный дисциплинарный штраф, который стал для него третьим в сезоне.

В соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «наказан третьим и каждым последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах», то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.