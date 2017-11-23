«Северсталь» в очередной раз посетила Череповецкий Металлургический комбинат

Накануне выезда игроки «Северстали» в четвёртый раз в этом сезоне посетили Череповецкий Металлургический комбинат.



Перед выездной серией матчей чемпионата КХЛ (Тольятти — Челябинск — Магнитогорск — Екатеринбург) тренер «Северстали» Павел Торгаев и хоккеисты команды Дмитрий Кагарлицкий, Юрий Трубачев, Даниил Вовченко и Алексей Артамкин пообщались с работниками цеха эксплуатации автотранспорта ПАО «Северсталь». Почти час игроки отвечали на вопросы болельщиков, а после им предоставили возможность посидеть за рулем 42-тонного Белаза.

Также видео доступно на официальном канале «Северстали» в YouTube.

Также видео доступно на официальном канале «Северстали» в YouTube.