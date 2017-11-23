«Сторхамар» подтвердил переход Патрика Торесена в СКА

Норвежский клуб «Сторхамар» подтвердил переход форварда Патрика Торесена в СКА, сообщает официальный сайт клуба. Официально сделка будет оформлена 29 ноября. 26 ноября хоккеист проведёт свой последний матч за «Сторхамар».

На следующей неделе Патрик Торесен вернётся в СКА

Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать кубок Гагарина в 2015-м. Также норвежец выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В лиге он провёл 390 матчей и набрал 365 (144+221) очков. В сезоне-2015/16 играл за шведский «Юргорден», в следующем году – за швейцарский «Цюрих», а в этом году является капитаном «Сторхамара».

Торесен: готов вернуться в КХЛ, если правильная команда предложит контракт

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