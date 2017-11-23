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Палат: Василевский действовал блестяще, был лучшим игроком «Тампа-Бэй»

Хоккей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат после встречи с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) высоко оценил голкипера «молний» Андрея Василевского. Российский вратарь одержал 15-ю победу в 18 проведённых играх.

«Василевский действовал блестяще. Он был нашим лучшим игроком и оставлял нас в игре», — приводит слова Палата официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео сейва Василевского также можно в официальном «твиттере» «Тампа-Бэй».

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