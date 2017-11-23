Хабаровский «Амур» подарил певице Ольге Бузовой именной игровой свитер

Хабаровский клуб «Амур» подарил известной телеведущей и певице Ольге Бузовой именной игровой «свитер» с номером «1».



Напомним, ранее защитник «Амура» Виталий Атюшов отпраздновал дубль движениями из клипа Бузовой «Мало половин».



«Спасибо большое хоккейному клубу „Амур“ за такие подарочки. Я как раз в год Тигра родилась, поэтому всё идеально. В следующем году у меня будет тур по Дальнему Востоку, Хабаровск — один из городов, так что заранее приглашаю всю команду на свой концерт!» — написала певица в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ольги Бузовой.