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Хабаровский «Амур» подарил певице Ольге Бузовой именной игровой свитер

Хоккей

Хабаровский клуб «Амур» подарил известной телеведущей и певице Ольге Бузовой именной игровой «свитер» с номером «1».

Напомним, ранее защитник «Амура» Виталий Атюшов отпраздновал дубль движениями из клипа Бузовой «Мало половин».

«Спасибо большое хоккейному клубу „Амур“ за такие подарочки. Я как раз в год Тигра родилась, поэтому всё идеально. В следующем году у меня будет тур по Дальнему Востоку, Хабаровск — один из городов, так что заранее приглашаю всю команду на свой концерт!» — написала певица в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ольги Бузовой.

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