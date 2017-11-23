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Официальный сайт НХЛ: Кучеров — главный претендент на «Харт», Овечкин — 13-й

Хоккей

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос среди экспертов, которых попросили определить главного фаворита «Харт Трофи» — награды за наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

С большим отрывом первое место занял форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Второе место у его партнёра по команде — нападающего Стивена Стэмкоса, третью строчку занял российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. В двадцатку вошли также нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (13) и вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (18).

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