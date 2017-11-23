Дементьев — о драке Тарасенко: это не работа для элитного снайпера

Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением о драке форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в матче с «Эдмонтон Ойлерз».



«Это экстраординарный случай для Владимира. Но мы видим, насколько для Тарасенко дорог его партнёр. Ради него он готов идти в драку. Хотя я считаю, это не работа элитного снайпера — отвечать сопернику за силовой приём. Но успехи одного хоккеиста не значат ничего, если плохо играет твоё звено или неважно выступает команда. Тарасенко это всегда понимал.



То, как Владимир без раздумий бросился в бой, вызывает восхищение и громадное уважение. Я могу вспомнить, что он и раньше участвовал в потасовках на льду, когда задевали его коллег. Честно скажу, всегда хватаюсь за сердце, когда Тарасенко это делает. Не дай бог ему повредить руку или костяшки пальцев. С такими травмами сложно наносить коронные кистевые броски. А руки для Владимира не менее ценны, чем для пианиста или скрипача международного уровня», — цитирует Дементьева официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» «Сент-Луиса».