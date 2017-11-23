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Московское «Динамо» одолело «Югру», Бочаров отразил все 16 бросков

Хоккей

Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 2:0. Команда Анатолия Емелина не сумела прервать неудачную серию, проиграв шестой раз подряд.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Алексей Терещенко и Даниил Тарасов, сухой матч оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров, отразивший 16 бросков по своим воротам. Защитник Илья Никулин проводил 600-й матч в КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Терещенко (Брюквин) – 34:41 (5x4), 2:0 – Тарасов (Никулин, Варнаков) – 43:43 (5x4)

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