Московское «Динамо» одолело «Югру», Бочаров отразил все 16 бросков

Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 2:0. Команда Анатолия Емелина не сумела прервать неудачную серию, проиграв шестой раз подряд.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Алексей Терещенко и Даниил Тарасов, сухой матч оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров, отразивший 16 бросков по своим воротам. Защитник Илья Никулин проводил 600-й матч в КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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