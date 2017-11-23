В НХЛ могут ввести одноминутные штрафы за выброс шайбы за пределы льда

В Национальной хоккейной лиге планируют обсудить возможность введения штрафов длительностью в одну минуту, сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в своём блоге на Sportsnet.



Планируется, что подобные штрафы могут быть выписаны за выброс шайбы за пределы площадки, нарушения при вбрасывании, а также за любое стандартное нарушение в овертайме, которое карается двумя минутами.



Также в лиге могут принять запрет на смену состава для команды, которая сдвинула чужие ворота.



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