Фанат «Нью-Джерси» убил человека за оскорбление клубной символики

Болельщик клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Стивен Симмингер был осуждён за убийство, совершённое в 2016 году. Будучи под воздействием алкоголя и наркотиков, Симмингер зарезал 24-летнего Колина Макговерна за оскорбительный комментарий в адрес шляпы Симменгера с символикой «Дэвилз».



Убийца попытался оправдаться тем, что его жизни угрожала опасность, но свидетельские показания убедили суд в его виновности. Симмингер отправится в тюрьму в январе 2018 года.



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