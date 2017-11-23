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Фанат «Нью-Джерси» убил человека за оскорбление клубной символики

Хоккей

Болельщик клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Стивен Симмингер был осуждён за убийство, совершённое в 2016 году. Будучи под воздействием алкоголя и наркотиков, Симмингер зарезал 24-летнего Колина Макговерна за оскорбительный комментарий в адрес шляпы Симменгера с символикой «Дэвилз».

Убийца попытался оправдаться тем, что его жизни угрожала опасность, но свидетельские показания убедили суд в его виновности. Симмингер отправится в тюрьму в январе 2018 года.

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