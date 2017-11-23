Капитан «Благовеста»: Быков некрасиво поступил, уйдя из команды

Капитана команды Ночной лиги «Благовест» Вячеслав Крысанов поделился мнением об одном из главных соперников — «Скоростной Машине».



«Чем сильна „Скоростная Машина“? Именно тем, что все сыгранные. А так, я бы не сказал, что они так здорово бегут. Тем более что с этими ребятами – больше половины даже – я вместе поиграл. И в „Арктике“ – в этой „Скоростной Машине“, в принципе, костяк из того „Арктика“. Так что не сказать, что они на голову нас сильнее. Так просто сложилось сегодня. Да, они все мастеровитые, но и сыгранные между собой. А у нас этого пока нет.



Почему ушёл вратарь Быков? Это он пусть сам рассказывает. С нами он как-то совсем некрасиво поступил. Естественно, мы рассчитывали на него. Вратари вообще отдельная каста, с ними очень сложно договариваться. Да и разговаривать тоже. Поэтому я теперь не знаю даже, подписывать, что ли, с ними документы какие-то? Потому что иначе в любой момент могут вот так подвести. Теперь делать нечего, будем искать вратаря сейчас — у нас всего один голкипер в команде», — цитирует Крысанова официальный сайт лиги.

Бахмутов: пришло время Ночной лиге расти не только вширь, но и вглубь Любительский хоккей в России продолжает набирать обороты.