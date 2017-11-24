Проворов: в 1-м сезоне во «Флайерз» не представлял себя перекрикивающим капитана

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов признался, что чувствует себя в команде намного увереннее, чем в прошлом сезоне. 20-летний россиянин проводит в НХЛ второй сезон.

«Я с самого детства был лидером своих команд, их капитаном. Лидировал и по игре, и в раздевалке. Во „Флайерз“ я в первом сезоне старался лидировать чисто в игровом плане, не мог себя представить перекрикивающим капитана или ассистентов. Но с каждым годом буду всё больше и больше проявлять себя и в раздевалке. Это нормально, ведь я становлюсь старше.

Безусловно, я хочу играть против всех топ-игроков. Не давать им возможности забить, заставлять их играть в защите, а не в нападении. Многих звёзд это выводит из себя», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.