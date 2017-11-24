Овечкин: добро пожаловать в Putin Team, сайт движения открыт

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что открыт сайт движения Putin Team. Ранее форвард объявил о создании общественного движения, в которое вступили многие известные спортсмены.



«Сайт движения Putin Team открыт! С его помощью вы сможете стать частью огромной команды. Команды Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной. В нашем лидере мы ценим доверие и уважение к людям, справедливость, порядочность и неравнодушие.



Все, кто поддерживает эти ценности, и есть Putin Team. Если вы хотите вместе с нами участвовать в мероприятиях – присоединяйтесь! Регистрируйтесь на сайте, следите за новостями, будет интересно! Ну и, конечно, делитесь этим постом с друзьями! Добро пожаловать в Putin Team!» — отметил Овечкин.

Также фото доступно в «инстаграме» Александра Овечкина.