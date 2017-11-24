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«Амур»: Юртайкин обменян в «Локомотив», Янчевский — в «Магнитку»

Хоккей

«Амур» расстался с двумя игроками. Об этом информирует официальный сайт хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Форвард Данил Юртайкин перешёл в «Локомотив», защитник Марк Янчевский – в магнитогорский «Металлург». Хабаровский клуб получил за хоккеистов денежную компенсацию.

19-летний Янчевский не провёл за «Амур» ни одного матча. 20-летний Юртайкин в текущем сезоне провёл за хабаровскую команду пять матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, очков в них не заработал. Показатель полезности составил «-1».

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