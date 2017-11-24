Гендиректор ХК «Сочи»: хотим вернуть Пайгина, всё зависит от решения «Ак Барса»

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев признался, что клуб хочет вернуть защитника Зията Пайгина. Недавно контракт игрока с «Эдмонтон Ойлерз» был расторгнут. Права на Пайгина принадлежат «Ак Барсу».

Контракт защитника Пайгина с «Эдмонтоном» расторгнут

«Виды на возвращение Пайгина у нас есть. Мы пытались и пытаемся его вернуть. Но главным вопросом является позиция Казани. Им принадлежат права на Пайгина, у них контракт. Захотят расторгнуть — значит что-то будет возможно с нашей стороны. Не захотят — мы ничего не сделаем.

Так или иначе, всё упирается в решение «Ак Барса». Пока позицию относительно желания Пайгина уйти от них клуб не озвучил. Да и сам Пайгин пока не делал публичных заявлений на тему своего будущего. У нас, конечно, интерес к этому игроку есть. Мы работаем над этим, хотим вернуть Пайгина в «Сочи». Понятно, что в данный момент Зият нам не помощник, у него уйдёт время на то, чтобы набрать форму. Но ближе к плей-офф он может нам очень здорово пригодиться», — цитирует Воропаева «Известия».