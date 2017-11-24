Первый вице-президент «Амура»: команда заслуживает твёрдую четвёрку

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко рассказал о текущем положении дел в команде — шесть побед в восьмиматчевой домашней серии.

«Амур» открывал регулярный чемпионат гостевым турне из восьми матчей, теперь пришло время ответной домашней серии. Скептики говорили, что на протяжении восьми игр подряд ни один город КХЛ, может быть, за исключением Санкт-Петербурга, не сможет обеспечить высокую посещаемость, но эти скептики, видимо, плохо знали Хабаровск. Практически на каждом матче серии «Платинум Арена» была переполнена, и мы благодарны хабаровчанам за такую поддержку.

8 матчей — 6 побед, 17 очков? Итоги подведём в конце февраля, когда финиширует регулярный чемпионат. Но если учесть, что у нас в гостях были обладатели кубка Гагарина — СКА, московское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев», а также другие ведущие клубы Лиги, то на данном этапе команда заслуживает твердую четвёрку.

«Платинум Арена» передаёт хоккейную эстафету спортивному комплексу «Амур», где для лучших 16-летних игроков России стартует главный турнир года — первенство сборных федеральных округов. Хабаровску доверили проведение этого турнира второй сезон подряд. В прошлом ноябре ребята 2001 года рождения подарили стране ярчайший финал, когда «Центр» вырвал победу на последней секунде. Надеемся, что в этом сезоне выстрелят хозяева — команда «Сибирь — Дальний Восток», в которой много представителей школы «Амура».

Курирует турнир президент нашего клуба Александр Могильный. Символично, что Александр Геннадьевич родился и делал свои первые хоккейные шаги неподалёку от спорткомплекса «Амур» — в Первом микрорайоне Хабаровска. Хабаровск ждут ещё 10 дней большого хоккея», — цитирует функционера Russia-Hockey.