«Витязь» заключил полноценный контракт с форвардом Двуреченским

«Витязь» заключил полноценный контракт с нападающим Никитой Двуреченским. Ранее игрок находился в подмосковном клубе на пробном контракте.

В текущем сезоне нападающий провёл в регулярном чемпионате КХЛ три матча и очков в них не набрал. Его показатель полезности составил «-3». Также на счету игрока пять матчей в Высшей хоккейной лиге за «Дизель». Там он также не набрал очков и показатель его полезности составил «-3». Всего в КХЛ Двуреченский набрал 28 очков в 245 матчах.