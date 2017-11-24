Арзамасцев – болельщикам: если уберут тренеров, то Вайсфельда тоже

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев после поражения от «Ак Барса» (0:5) вышел к уфимским болельщикам и, не подозревая, что его снимают на камеру, рассказал о ситуации в команде.

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«Может, надо больше требовать от нас… Вестерлунд сильно мягкий какой-то. Просто он пропагандирует защиту, а Уфа когда в защите играла? Она всегда в атаке играла. Что от нас требуют, то мы и делаем. Ноль голов! Просто игры нет. У нас голова забита обороной одной, а об атаке не думаем.



Он хитрый человек. Сидит там, ну что он… Ему давали шанс, он привёл тренеров, всё было в его руках. Вот сейчас он до последнего их отстаивает как может. Иначе если уберут тренеров, то его тоже уберут», — сказал Арзамасцев.

Видео можно посмотреть в YouTube.

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