Алистратов подписал контракт с предпоследней командой чемпионата Беларуси

Белорусский клуб «Витебск» подписал контракт с вратарём Данилой Алистратовым. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Беларуси.

Алистратов провёл 4 сезона в «Тракторе» (3 из них в КХЛ), в сезоне-2011/12 играл за «Витязь». В ВХЛ хоккеист выступал за «Ладу», «Ариаду», «Южный Урал». Сезон-2013/14 Алистратов провёл в Федеральной хоккейной лиге США. Хоккеист вызывался в юниорскую и молодёжные сборные России. Новая команда Алистратова занимает предпоследнее место в чемпионате Беларуси в текущем сезоне.