В. Денисов: «Динамо» Мн очень мало привезло очков с выезда, мы на волоске

Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов высказался о предстоящей домашней серии команды.

«Мало привезли очков с выезда. Очень мало. Чтобы понять это, достаточно посмотреть в турнирную таблицу. Ситуация усложняется тем, что прямые конкуренты за место в восьмёрке выдают серии по пять-шесть побед. И нам ничего не остаётся, кроме как стараться минимум поддерживать этот ритм. Всё равно где – хоть на том же Дальнем Востоке. У нас же нестабильность: то отработаем здорово, то… Скажу так: мы и в последнее время могли и должны были сработать лучше. Почему не вышло – здесь много причин и сопутствующих факторов. Несмотря на которые всё равно нужно как-то исправлять ситуацию. Мы на волоске. Здесь и неидеальность коллективной игры, и индивидуальные ошибки. Причем у всех без исключения. Сколько из-за них матчей уже завершилось не в нашу пользу… Убери это – вот тебе и резерв.



В меньшинстве более или менее дела в порядке: в голове таблицы лиги по пенальти-киллингу. И это при том, что в лидерах и по штрафам. А вот в большинстве клеится не все и не всегда. Я тоже исполняю роль блюлайнера в спецбригаде. Розыгрыш розыгрышем, но дело ещё и в мастерстве. Работаем над этим постоянно.



Самый тяжёлый день акклиматизации — в день игры с «Авангардом»? Надо, чтобы не аукнулся. Что поделать – минимум раз в год через такой выезд проходят все клубы. И как минимизировать последствия давно известно – жили по привычному минскому времени. Так что в голову брать не надо, а то действительно наживёшь проблемы», — цитирует игрока официальный сайт клуба.