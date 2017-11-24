Ковыршин: матч с «Авангардом» — обыкновенный, «Динамо» постарается исправиться

Форвард минского «Динамо» Евгений Ковыршин вспомнил о выезде на дальний Восток и в Китай и высказался о предстоящей домашней серии. Минчане привезли с выезда четыре очка.

«Авангард» продолжит погоню за «Ак Барсом». Прогнозы на игровой день КХЛ «Куньлунь» снова проиграет, «Трактор» прервёт победную серию «Спартака».

«Мы ещё не успели попасть на самые трудные дни пребывания в другом часовом поясе. Они наступили чуть позже. Поэтому встреча в Шанхае сложилась для нашей команды успешно. Самым трудным в физическом отношении стал матч во Владивостоке? Это так. Однако сказались две быстрые шайбы, которые мы пропустили в самом начале встречи. Хозяева сделали ставку на агрессивное начало, что у них и получилось.

В среду была короткая тренировка. Все же только прилетели. Уже в четверг занимались более динамично. Матч с «Авангардом»? Обыкновенный матч регулярного чемпионата. Не вижу здесь никакого подтекста. Конечно, было неприятно проиграть «Авангарду» в Омске. Постараемся на этот раз исправиться и победить на домашней площадке. «Сибирь»? Очень мастеровитая команда, с которой точно не будет просто. Там хороший подбор игроков», — рассказал хоккеист.

