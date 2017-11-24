Ковыршин: матч с «Авангардом» — обыкновенный, «Динамо» постарается исправиться

Форвард минского «Динамо» Евгений Ковыршин вспомнил о выезде на дальний Восток и в Китай и высказался о предстоящей домашней серии. Минчане привезли с выезда четыре очка.
«Мы ещё не успели попасть на самые трудные дни пребывания в другом часовом поясе. Они наступили чуть позже. Поэтому встреча в Шанхае сложилась для нашей команды успешно. Самым трудным в физическом отношении стал матч во Владивостоке? Это так. Однако сказались две быстрые шайбы, которые мы пропустили в самом начале встречи. Хозяева сделали ставку на агрессивное начало, что у них и получилось.
В среду была короткая тренировка. Все же только прилетели. Уже в четверг занимались более динамично. Матч с «Авангардом»? Обыкновенный матч регулярного чемпионата. Не вижу здесь никакого подтекста. Конечно, было неприятно проиграть «Авангарду» в Омске. Постараемся на этот раз исправиться и победить на домашней площадке. «Сибирь»? Очень мастеровитая команда, с которой точно не будет просто. Там хороший подбор игроков», — рассказал хоккеист.