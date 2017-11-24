Зарипов: возвращение в «Ак Барс» получилось трудным, начинаем путь к победе

Нападающий Данис Зарипов поделился эмоциями от возвращения в «Ак Барс».



«Возвращение в клуб получилось трудным. К счастью, удалось доказать, что справедливость на нашей стороне. Сегодня мы здесь и приступаем к работе, начинаем путь к победе. Сначала буду проходить медосмотр, после чего полноценно приступаю к тренировкам.



Думаю, тренерский штаб сам решит, в каком звене мне лучше всего играть. Пока не могу оценивать свои силы и возможности. Буду стараться как можно быстрее привести себя в лучшую форму», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс», контракт рассчитан до конца сезона-2018/19

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»