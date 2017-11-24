Генменеджер «Ак Барса»: очень много болельщиков ждали возвращения Зарипова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал возвращение в команду Даниса Зарипова.

Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс», контракт рассчитан до конца сезона-2018/19

«Хочется сказать большое спасибо компании «Татнефть» и адвокатам, которые работали над этим делом. Очень много болельщиков ждали этого момента. Остаётся надеяться, что Данис принесёт нам много радости и забьёт много голов.

Контракт был подписан буквально вчера вечером, и Зарипов официально стал игроком «Ак Барса». Контракт рассчитан до конца следующего сезона. Хочется ещё раз сказать всем, кто участвовал в процессе, большое спасибо, а Данису пожелать больше забитых голов и удачи в нашей команде», — цитирует функционера официальный сайт клуба.