Куляш: игроки «СЮ» расстроились из-за моего ухода, Вестерлунд тоже не хотел

Защитник «Автомобилиста» Денис Куляш рассказал об уходе из «Салавата Юлаева» и поделился впечатлениями от пребывания в уральской команде.

«Не было ничего скандального. Сначала мне сообщили, что я больше не являюсь игроком уфимского клуба, через два дня дали на руки документ о расторжении контракта. Ещё не закончился тот день, а мы всей семьёй уехали из Уфы. Думаю, что после неудачного периода в игре клуба руководству надо было что-то поменять. Причём это должно быть показательным решением. Если бы убрали кого-нибудь другого, то со стороны бы показалось, что ничего и не произошло. Взяли и убрали меня. Подумали: раз Денис Куляш такой большой, то его отчисление будет самым шумным. Чем больше шкаф, тем громче падает. Генеральный менеджер клуба вошёл в раздевалку, объявил при всей команде, что со мной принято решение расстаться. После этого он покинул арену, и я даже не успел с ним поговорить.

Знаю, что ребята очень расстроились по поводу этого решения. Кто-то даже пытался связаться с руководством, отстоять меня, но ничего не получилось. Вряд ли у кого-то была причина радоваться моему уходу. Все знали, что капитан команды всегда вставал на сторону хоккеистов, всегда был за них. Я защищал интересы команды – меня упрекнуть не в чем. Слышал, что Эркка Вестерлунд не очень и хотел, чтобы я уходил. Мы с ним как раз беседовали на эту тему. Но что он мог сделать?

Я хотел работать с Владимиром Крикуновым и сознательно выбирал «Автомобилист». Мне всё нравится. Крикунов, он, кажется, совершенно не меняется. Он и сейчас готов сказать прямо в лицо, если чем-то недоволен. Всем известно, что нашего главного тренера зовут Мужик. И в этом смысле он тоже ничуть не поменялся. Если же вспоминать о противостоянии в «Динамо», то скорее я сам был виноват, молодой, горячий. Пока ни с какими ограничениями со стороны тренера не столкнулся. Можно рискнуть, если это оправданно. Мне комфортно в команде», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.