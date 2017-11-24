Гендиректор «Динамо»: «меню» одинаковое, цена разная — генменеджер нам не нужен

Генеральный директор московского «Динамо», заместитель председателя общества ВФСО «Динамо» Сергей Фёдоров рассказал, почему клуб решил отказаться от позиции генерального менеджера.



«Точку ставлю я как генеральный директор, предложения вносит тренерский штаб. Генеральный менеджер – это бывший хоккеист, который подбирает команду для другого бывшего хоккеиста, который является тренером и отвечает за результат? Для меня эта ситуация чревата конфликтами интересов. В команде будет работать тренер-селекционер, который будет заниматься подбором игроков в интересах команды. Мне предлагалось с разных сторон около 10 кандидатов на позицию генерального менеджера. По-моему, с шестью претендентами я встречался, обсуждал многие вопросы. В итоге у нас получалось следующее: всё «меню», то есть предлагаемый подбор игроков, — одинаковый. Только «меню» в одном случае стоило два рубля, в другом три, в другом четыре, в другом пять. Речь могла идти об одних и тех же игроках, но цену за них разные кандидаты на пост генерального менеджера называли разные.



Весной появится тренер-селекционер. Ведь сейчас только пять вакансий легионеров. Остальное — российский рынок. Мы всех игроков видим, которые играют в стране. Не нужен ещё и генеральный менеджер, чтобы оценить их», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Тяпковым.



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