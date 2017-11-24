Московское «Динамо» представило мини-абонемент «Предновогодний»

«Динамо» (Москва) представляет вниманию всех болельщиков команды третий мини-абонемент под названием «Предновогодний», который будет распространяться на три матча домашней серии с командами «Барыс», СКА и ЦСКА.



Цена на матчи с лидерами конференции «Запад» останется неизменной, на игру с «Барысом» обладатель мини-абонемента получит скидку 60%. В продажу он поступит раньше разовых билетов. Каждый обладатель мини-абонемента «Предновогодний» также получит возможность поучаствовать в розыгрыше игрового свитера с автографом игрока команды.



Билет можно приобрести только в электронном виде на сайте клуба. Оплата производится банковской картой. Продажа мини-абонементов распространяется на все сектора арены «ВТБ Ледовый дворец», кроме секторов 205, 512 и 511 и лож.