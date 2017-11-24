Экс-тренер вратарей «СЮ»: Скривенс 8 голевых передач сделал в свои ворота

Бывший тренер вратарей «Салавата Юлаева» Кирилл Кореньков рассказал, почему не жалеет о приглашении в уфимский клуб шведского вратаря Никласа Сведберга.



«Я и раньше считал, и сейчас уверен, что Сведберг был одним из сильнейших вратарей в КХЛ. Может быть, какая-то психологическая травма у него по ходу сезона случилась, но мы не будем это обсуждать. Я лично не считаю Сведберга вратарём одного броска. Если вратарь будет в тренировочном процессе в бросковой, технико-тактической части доигрывать шайбу до конца и держать её под контролем, то он сможет успевать на любое добивание. В большинстве случаев ты всё равно прогнозируешь сторону отскока.



Не пожалел ли, что выбрал Сведберга в качестве основного вратаря «Салавата»? Нет, не пожалел, что сейчас оправдывается выбором Скривенса. Все кричали, что это супервратарь, что будет тащить команду в одиночку, а в итоге что видим? Он восемь голевых передач сделал в свои ворота. Одинаковых вратарей быть не может, индивидуальная составляющая – очень большой фактор. Но в плей-офф Сведберг был одним из лучших, серию с «Ак Барсом» отыграл более чем достойно. Даже не могу вспомнить гол, за который ему можно было предъявить какие-то претензии.



Поначалу в «Салавате» не было взаимопонимания между вратарём и защитниками, пришло несколько новых ребят. Нам часто забивали при выходах два в одного, потому что с новичками не могли разобраться, кто отвечает за дальнего нападающего. Так же было и при игре в меньшинстве, но со временем удалось исправить ошибки. Мы объяснили защитникам, что их первая задача – остановить шайбу, не дать ей пролететь дальше. А если уж она пролетела, то это задача вратаря или другого защитника. Прошла шайба тебе за спину – переключайся на того, кого видишь, а не отбирай её у вратаря», — цитирует тренера «Бизнес Online».

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