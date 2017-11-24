Форвард «молодёжки» Каюмов впервые сыграет за «Локомотив» после травмы

Нападающий Артур Каюмов попал в состав «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем».
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Форвард молодёжной сборной России сыграет впервые после травмы. В текущем сезоне хоккеист провёл 11 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и не набрал в них очков. Показатель полезности при этом составил «-1». Также на его счету 4 матча в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги и одна заброшенная шайба. В прошлом сезоне Каюмов провёл 4 матча в КХЛ.
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