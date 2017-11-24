Дуайер: любое звено «Авангарда» опасно, любое может забить

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом».

«Авангард» продолжит погоню за «Ак Барсом». Прогнозы на игровой день КХЛ «Куньлунь» снова проиграет, «Трактор» прервёт победную серию «Спартака».

«Когалёв обязательно появится на льду сегодня вечером. Это молодой хоккеист, способный привнести в нашу игру драйв и физическую мощь, в которых мы нуждаемся. Он хорошо проявил себя во время просмотра, потом отлично играл за «Юность», и мы рассчитываем, что он усилит наш состав. Будет и ещё несколько изменений, но появление Когалёва – самое серьёзное из них.

Команда вернулась из самой дальней поездки сезона? Это обычное испытание для любой команды КХЛ, которая возвращается домой после матчей в Шанхае, Владивостоке и Хабаровске и должна пройти реакклиматизацию. Знаем, что важным будет начало матча. «Авангард» – топовый клуб не только Восточной конференции, но и всей лиги, так что этот матч станет серьёзным вызовом.

Это команда, в которой собраны очень талантливые игроки. Любое звено опасно, любое может забить. У «Авангарда» очень сильный и опытный голкипер Доминик Фурх. Также можно отметить их опытных защитников, которые хорошо умеют контролировать шайбу. Это атакующая команда. Мы должны аккуратно сыграть в обороне и при этом не забыть об атаке. Надо создавать трафик перед их вратарём и быть готовым сыграть на добивании», — цитирует тренера официальный сайт клуба.