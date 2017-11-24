Гендиректор «Динамо»: Артюхин в Интернете всех мочит, у нас у него другие задачи

Генеральный директор московского «Динамо», заместитель председателя общества ВФСО «Динамо» Сергей Фёдоров поделился мнением об игре нападающего Евгения Артюхина. 34-летний форвард в 30 играх набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "+1" и 44 минутах штрафа.



– Артюхин оправдывает ожидания?

– Мои — да. Нет проблем в коллективе. Он набирает форму, догоняет всех.



– Его репутация не смущала? Динамовские болельщики сразу после его перехода припомнили, скольких динамовцев он в своё время «сломал».

– Простая вещь: человек с ростом за 190 см и весом 120 кг является спортсменом и обладает такими природными качествами. Почему он не должен эти качества использовать в игре? Кто-то — маленький и вёрткий, другой – здоровый. Про его драки я так скажу: какую задачу ему ставили, такую он и выполнял. Вы видели в «Динамо» хотя бы одну его драку?



–Нет.

– Ему же не хочется просто подраться. Вам вот хочется выйти на улицу и просто так кому-нибудь напихать? И Артюхину не хочется. Он интеллигентный, воспитанный человек. Какую задачу ему ставили, такую он и выполнял. Вот сейчас его никто не просит драться. Если надо будет — подерётся. В Интернете про Артюхина только и есть, как он мочит то финнов, то ещё кого-то. В быту он абсолютный милашка. Более того, много есть молодых талантливых, которых соперник побоится трогать в присутствии Артюхина. Это плюс. Это был один из поводов, почему мы взяли его в команду. Все знают, что если кто-то Игумнова или Петунина тронет, то там сидят Комаров с Артюхиным. На всякий случай, — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Тяпковым.

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