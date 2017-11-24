Двуреченский: в «Витязе» всё изменилось, команда ставит максимальные задачи

Нападающий Никита Двуреченский поделился впечатлениями от возвращения в клуб, за который выступал с 2011 по 2013 год.



«Впечателния самые положительные! После долгого перерыва вернулся в клуб. Изменился только город. Многих ребят знаю и персонал команды. С хорошим настроением влился в коллектив. Вариант с «Витязем» принял с радостью.



За четыре года изменилось многое, «Витязь» в прошлом году вышел в плей-офф, эту традицию нужно продолжать. Когда мы играли, мы набирали минимум по 25 минут штрафа в матче, можно сказать, отрабатывали игру в меньшинстве. В этом была своя изюминка для болельщиков. Сейчас всё изменилось: «Витязь» играет в комбинационный хоккей и ставит перед собой максимальные задачи», — цитирует Двуреченского пресс-служба клуба.

«Витязь» заключил полноценный контракт с форвардом Двуреченским