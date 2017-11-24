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«Куньлунь» проиграл «Локомотиву», продлив серию поражений до шести матчей

Хоккей

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Встреча, проходившая в Шанхае, завершилась со счётом 4:1.

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В первом периоде Якуб Накладал вывел «железнодорожников» вперёд, реализовав большинство. В начале второго периода Алексей Поникаровский сравнял счёт, также наказав соперника за удаление, однако менее чем через полторы минуты Егор Фатеев сделал счёт 2:1. Александр Кутузов увеличил преимущество ярославцев, а окончательный результат установил Андрей Локтионов, поразивший пустые ворота в концовке встречи.

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КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2017, пятница. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 4
0:1, 1:2, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Накладал (Козун, Кронвалль) – 16:26 (5x4), 1:1 – Поникаровский (Вольски, Брюле) – 22:11 (5x4), 1:2 – Фатеев (Рафиков, Иванов) – 23:36 (5x5), 1:3 – Кутузов (Рафиков, Коршков) – 30:53 (5x4), 1:4 – Локтионов (Апальков) – 57:45 (en)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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