«Куньлунь» проиграл «Локомотиву», продлив серию поражений до шести матчей

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Встреча, проходившая в Шанхае, завершилась со счётом 4:1.

«Авангард» продолжит погоню за «Ак Барсом». Прогнозы на игровой день КХЛ «Куньлунь» снова проиграет, «Трактор» прервёт победную серию «Спартака».

В первом периоде Якуб Накладал вывел «железнодорожников» вперёд, реализовав большинство. В начале второго периода Алексей Поникаровский сравнял счёт, также наказав соперника за удаление, однако менее чем через полторы минуты Егор Фатеев сделал счёт 2:1. Александр Кутузов увеличил преимущество ярославцев, а окончательный результат установил Андрей Локтионов, поразивший пустые ворота в концовке встречи.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.