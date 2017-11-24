«Монреаль» обменял нападающего Митчелла в «Лос-Анджелес»

«Монреаль Канадиенс» обменял нападающего Торри Митчелла в «Лос-Анджелес Кингз», взамен получив условный выбор в пятом раунде драфта 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Если «Лос-Анджелес» выйдет в плей-офф, «Монреаль» получит назад свой собственный драфт-пик в четвёртом раунде 2018 года, который перешёл в «Кингз» во время обмена Дуайта Кинга в прошлом сезоне. Если «короли» не попадут в плей-офф, они отдадут свой собственный выбор в пятом раунде.



32-летний Митчелл в текущем сезоне провёл 11 матчей и не набрал очков. Всего в НХЛ на его счету 141 (61+80) балл за результативность в 617 играх.