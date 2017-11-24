«Барыс» обменял Сен-Пьера в «Адмирал» на Райта

«Адмирал» и «Барыс» произвели обмен, сообщается на официальном сайте КХЛ. Во Владивосток отправился нападающий Мартен Сен-Пьер, а в Астану – форвард Джеймс Райт.

«Ак Барс» и «Салават» здесь не лидеры. Рейтинг легионеров КХЛ. Восток И как только в казахстанском клубе умудряются раз за разом находить эти бриллианты?

34-летний Сен-Пьер в текущем сезоне провёл 30 матчей и набрал 24 (6+18) балла за результативность при показателе полезности «+7». Всего в 214 матчах КХЛ на его счету 120 (38+82) очков.

27-летний Райт в 26 матчах регулярного чемпионата отметился двумя заброшенными шайбами и шестью голевыми передачами при показателе полезности «-11». Всего в КХЛ он набрал 53 (31+22) очка в 140 играх.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»