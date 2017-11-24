Овечкин подарил клюшку и сфотографировался с мальчиком в джерси «Динамо»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после тренировки команды перед матчем с «Тампа-Бэй Лайтнинг» подарил клюшку мальчику в форме московского «Динамо».



«Овечкин увидел отца с сыном, одетых в атрибутику московского «Динамо». Он подарил мальчику клюшку и сфотографировался с ним», — написала в своём «твиттере» журналист Washington Post Изабэль Хуршудян.

Овечкин является воспитанником «Динамо» и выступал за бело-голубых до отъезда в НХЛ, а также во время локаута в сезоне-2012/13.

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Фото можно посмотреть также в «твиттере» Изабэль Хуршудян.