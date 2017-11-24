«Трактор» прервал шестиматчевую серию побед «Спартака»

«Трактор» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча, проходившая в Челябинске, завершилась со счётом 2:0.

«Авангард» продолжит погоню за «Ак Барсом». Прогнозы на игровой день КХЛ «Куньлунь» снова проиграет, «Трактор» прервёт победную серию «Спартака».

Авторами заброшенных шайб стали Александр Шаров и Максим Якуценя. Вратарь Павел Францоуз провёл матч на ноль, отразив 36 бросков.

Красно-белые прервали свою победную серию, которая длилась шесть матчей. Челябинская команда выиграла второй матч подряд.

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Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.