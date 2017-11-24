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«Трактор» прервал шестиматчевую серию побед «Спартака»

Хоккей

«Трактор» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча, проходившая в Челябинске, завершилась со счётом 2:0.

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«Куньлунь» снова проиграет, «Трактор» прервёт победную серию «Спартака».

Авторами заброшенных шайб стали Александр Шаров и Максим Якуценя. Вратарь Павел Францоуз провёл матч на ноль, отразив 36 бросков.

Красно-белые прервали свою победную серию, которая длилась шесть матчей. Челябинская команда выиграла второй матч подряд.

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КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2017, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 0
1:0, 1:0, 0:0
Спартак
Москва
1:0 – Шаров (Кручинин, Вишневский) – 17:21 (5x4), 2:0 – Якуценя (Вишневский) – 37:40 (5x5)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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