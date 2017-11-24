Скудра: Дугин получил непростое повреждение, но потом вышел и отработал до конца

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:1).

«Металлургу» — спасибо за матч. Он был очень напряжённым, до последних секунд. Думаю, игра была яркая. Что касается моей команды, мы начали как-то робко. «Металлург» владел преимуществом в первой половине первого периода, но потом мы где-то немного вкатились, успокоились и с того момента сыграли очень хороший матч. Я уже ребятам сказал отдельное спасибо за третий период, потому что не испугались выиграть, в третьем периоде очень здорово встречали противника. Не скатились, скажем так. Играли на победу, и не было никакой боязни. При этом сегодня было много рассечений, травм. Все ребята вернулись в матч. Егор Дугин получил очень непростое повреждение во втором периоде и не смог играть в том периоде. Но смог выйти на третий и до конца с командой отработать. Ребятам — огромное спасибо, чувствуется правильный настрой. Эту поездку мы начали с победы над такой мощной командой и с хорошей своей игры. Всем спасибо.



Четвёртый раз подряд играл Лисутин? Вы знаете, у нас этот момент идёт отрезками. У нас были обидные поражения, когда мы вели в счёте дома и пропускали какие-то нелепые голы. Просто нужно было что-то менять. Ванька вышел, выиграл, и как-то мы теперь идём дальше. У нас два хороших вратаря. Главное, они оба умеют жить в ситуации, где он или первый, или второй. У нас они психологически стабильны. Лисутин может или играть пять подряд, или сидеть пять подряд на лавке. Это был очень важный момент, когда мы набирали вратарскую бригаду. Они умеют работать хорошо в тандеме, вне зависимости от того, кто играет, а кто сидит", — цитирует Скудру пресс-служба «Металлурга».