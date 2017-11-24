На «Чемпионате» стартовал опрос: «Овечкин или Кучеров. Кто забьёт больше в очном матче?».

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В ночь с 24 на 25 ноября мск «Вашингтон Кэпиталз» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», встреча начнётся в 01:00 мск.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров идёт на первом месте в списке снайперов НХЛ, на его счету 17 заброшенных шайб. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — 14 голов, он занимает третье место по этому показателю.

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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.