Щехура пропустил матч «Трактора» со «Спартаком» из-за температуры

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после победного матча со «Спартаком» (2:0) сообщил, что нападающий Пол Щехура пропустил игру из-за болезни, но выздоровеет к следующему матчу.



«Щехура плохо себя почувствовал. Температура. Думали, будет играть, но он не смог. К следующей игре будет готов», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.



Щехура является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне: в 33 матчах регулярного чемпионата он отметился 12 заброшенными шайбами и 12 голевыми передачами при показателе полезности «0».

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