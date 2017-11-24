Кинэн: совмещать должности в «Куньлуне» значительно проще, чем в клубах НХЛ

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн рассказал об особенностях совмещения должностей в НХЛ и КХЛ.

«Совмещать должности главного тренера и генерального менеджера очень просто, значительно проще, чем в НХЛ. Я на протяжении 10 лет совмещал эти две должности. Там гораздо сложнее, все транзакции проблемнее, чем здесь, это просто несравнимо легче. В НХЛ за тот период у меня были успешные годы, когда с «Чикаго» и «Сент-Луисом» мы много выигрывали, входили в четвёрку Кубка Стэнли. Там мне совмещение не мешало, ну и здесь тем более», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.