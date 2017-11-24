Гулявцев: четыре дня назад «Северстали» повезло в матче с «Ладой», сегодня — нет

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение в матче с «Ладой» со счетом 2:3 и сравнил эту игру со встречей в Череповце 20 ноября, которая завершилась по буллитам со счётом 5:4.

«Мы встречались четыре дня назад в Череповце, тоже был напряжённый матч, дело дошло до буллитов, и тогда нам повезло, а сегодня в какой-то степени не повезло. Игра была обоюдоравной, но, к сожалению, мы сегодня с нулём», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.