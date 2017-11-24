Крикунов: толком не понимаем Паренто — вроде хорошо играет, но надо быть поживее

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в матче с рижским «Динамо» (2:3 ОТ) и игру Пьера-Александра Паренто, который отметился заброшенной шайбой. В пяти матчах сезона на его счету 4 (2+2) очка.

«Сказал ребятам перед началом игры, что они дали сопернику уверенность, когда они обыграли нас четыре дня назад. Поэтому не думайте, что они сейчас подарят вам эту игру. Так и случилось. Первый период – 0:2. Наша атака не справилась по-настоящему со своей работой. Соперник выполнил работу на «отлично», а мы – даже не на «хорошо». Один гол забил нападающий, один – защитник, и то, когда было шесть человек на льду, спасали положение. 50 бросков, но очень всё прямолинейно и открыто. Не было достаточной помехи на пятаке. Надо закрывать вратаря, играть так, как требуется в сегодняшнем хоккее.

Что касается Паренто, мы его ещё толком не можем понять. Вроде хорошо играет, в пас, видит поле, но недостаточно движения. Или он не готовился, потому что движения явно маловато. Человек, который отыграл 500 матчей в НХЛ, должен быть поживее», — сказал Крикунов в эфире клубного телевидения.

«Автомобилист» отыгрался с 0:2, но в овертайме уступил рижскому «Динамо»

Видео гола Паренто можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.