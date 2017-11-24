Форвард «Лады» Капустин не смог закончить матч с «Северсталью» из-за травмы

Главный тренер «Лады» Артис Аболс сообщил, что нападающий Кирилл Капустин получил травму в матче с «Северсталью» (3:2)

«Вернулся Никита Филатов, пришлось перекраивать тройки, возможно, поэтому игра не ладилась. По ходу матча потеряли Капустина, и пришлось снова делать изменения в тройках. Надеюсь, Капустин выбыл ненадолго, в третьем периоде он вышел на лёд, но сказал, что не может продолжать игру», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

24-летний Капустин отметился голом в первом периоде. В 27 матчах за «Ладу» он набрал 17 (8+9) очков.