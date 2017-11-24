Зернов — о победном голе: понял, что догоню шайбу, да и Гудачек сыграл неудачно

Нападающий «Лады» Денис Зернов прокомментировал победу в матче с «Северсталью» со счётом 3:2 и свой победный гол.

«Перед матчем разбирали соперника, знали его сильные и слабые стороны. Тем более что всего четыре дня назад мы играли с «Северсталью» в Череповце. На выезде потеряли много очков, поэтому дома хотим взять их по максимуму.

За два периода нанесли мало бросков в створ, в третьем периоде необходимо было сыграть строго в обороне и постараться поймать соперника на контратаке, забить гол. В третьем периоде активно действовали в чужой зоне, лезли на ворота, тем самым заставляя соперника нарушать правила. Мне удалось убежать один на один с Гудачеком, хотел забить с неудобной под «блин», но вратарь здорово действовал.

В моменте с победным голом сразу понял, что есть возможность побороться за шайбу и догнать её, в итоге помогло ещё то, что в данной ситуации вратарь (Юлиус Гудачек. — Прим. «Чемпионата») действовал неудачно», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Лада» одолела «Северсталь» и прервала серию поражений

Видео гола Зернова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.