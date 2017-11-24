Дубль Коллинза помог ХК «Сочи» обыграть «Нефтехимик»

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 2:1.



После первого периода гости вели со счётом 2:0 благодаря голам Шона Коллинза и Евгения Лапенкова.

В начале второго игрового отрезка Дамир Шарипзянов отыграл одну шайбу, но большего «Нефтехимик» не добился. Окончательный результат установил Шон Коллинз, сделавший дубль за секунду до финальной сирены.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.