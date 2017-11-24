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Дубль Коллинза помог ХК «Сочи» обыграть «Нефтехимик»

Хоккей

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 2:1.

После первого периода гости вели со счётом 2:0 благодаря голам Шона Коллинза и Евгения Лапенкова.
В начале второго игрового отрезка Дамир Шарипзянов отыграл одну шайбу, но большего «Нефтехимик» не добился. Окончательный результат установил Шон Коллинз, сделавший дубль за секунду до финальной сирены.

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КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2017, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 3
0:2, 1:0, 0:1
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Коллинз (Хохлов) – 03:59 (5x5), 0:2 – Лапенков (Мамкин, Андрей Иванов) – 14:46 (5x5), 1:2 – Шарипзянов (Нестрашил, Галимов) – 20:43 (5x5), 1:3 – Коллинз (Уэллман, О'Делл) – 59:59 (en)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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